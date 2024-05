Matheus Nascimento, do Botafogo, em jogo da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/04/2024 21:39

Rio - O Botafogo informou que Matheus Nascimento passou, nesta terça-feira, 30, por uma cirurgia para reparo da lesão que sofreu no músculo posterior da coxa direita . Ainda de acordo com o Alvinegro, procedimento foi finalizado com sucesso.

"O atleta Matheus Nascimento foi submetido a uma cirurgia para reparo de lesão no músculo posterior da coxa direita. O procedimento, realizado nesta terça (30), foi finalizado com sucesso e o atacante iniciará nos próximos dias a recuperação. O prazo de retorno segue inalterado", diz o comunicado do Botafogo.

A lesão aconteceu durante a vitória do Botafogo sobre o Atlético-GO por 1 a 0 , no dia 18 de abril, pelo Brasileirão. Na ocasião, Matheus precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo.