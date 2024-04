Matheus Nascimento - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 20/04/2024 14:47 | Atualizado 20/04/2024 15:25

Rio - O atacante Matheus Nascimento, de 20 anos, ficará um bom tempo sem atuar pelo Botafogo. O jovem sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, constatada em exame realizado, e tem previsão de quatro meses de afastamento dos gramados.

Cria da base alvinegra, o atacante começou como titular na partida contra o Atlético-GO. Matheus Nascimento se lesionou com apenas 25 minutos, sendo substituído por Tiquinho Soares. Em 2024, ele entrou em campo em nove partidas, não fez gols, mas deu duas assistências.

Considerado uma grande promessa da base alvinegra, Matheus Nascimento jamais se firmou no elenco principal. O Alvinegro chegou a receber propostas do exterior em algumas ocasiões, mas rejeitou entendendo que o jovem ainda poderá dar retorno técnico maior ao clube.

No total, o atacante entrou em campo em 70 jogos, fez 11 gols e deu quatro assistências pelo Botafogo. Ele se profissionalizou pelo Alvinegro em 2021. O contrato do jovem vai até o fim de 2025.

Marçal ficará um mês fora

O lateral-esquerdo Marçal, de 35 anos, sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e ficará sem atuar por pelo menos um mês. O veterano realizou um exame de imagem, que diagnosticou a contusão. Ele já havia sido desfalque para o Botafogo na vitória sobre o Atlético-GO.

Esta é a segunda lesão de Marçal na temporada. Em fevereiro, o lateral-esquerdo havia sofrido uma lesão na panturrilha esquerda. Naquela ocasião, o veterano ficou três semanas sem defender o Alvinegro. Em 2024, ele entrou em campo em 10 partidas pelo clube carioca.



Contratado pelo Botafogo em 2022, o lateral tem enfrentado algumas sequências de leões no Alvinegro. No total, o jogador entrou em campo em 70 partidas, fez dois gols e deu nove assistências. Ele tem contrato com o clube até o final do ano.