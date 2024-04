Técnico Artur Jorge, que vai para quarto jogo, tenta implementar nova forma de jogar do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/04/2024 15:45

neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), quando o Glorioso recebe o Juventude no Nilton Santos, pela terceira rodada do Brasileirão, em busca de evolução para aprimorar o domínio da partida com a posse de bola. Sem muito tempo para treinar, diante da maratona de partidas, Artur Jorge pretende ajustar o Botafogo para jogar à sua maneira aos poucos, aproveitando os jogos como laboratório de teste. Será assim mais uma vez, pela terceira rodada do Brasileirão, em busca de evolução para aprimorar o domínio da partida com a posse de bola.

um elenco que se acostumou a jogar em transição rápida da defesa para o ataque e sem precisar ficar tanto com a bola. Na Esse é o objetivo que o treinador português deixa claro desde que chegou. A missão não é simples, diante dee sem precisar ficar tanto com a bola. Na vitória sobre o Atlético-GO , os bons momentos foram desta maneira, mas o gol saiu em uma jogada trabalhada com paciência.

trocar o "saber sofrer", como aconteceu na reta final do jogo, para ser dominante é um desafio que o Botafogo está disposto a fazer, mesmo diante do pouco tempo para aprimorar. A

A tentativa deé um desafio que o Botafogo está disposto a fazer, mesmo diante do pouco tempo para aprimorar. A sequência em casa pode ajudar, desde que a obrigação de ficar com a bola não se torne um fardo.

"Temos um longo caminho a percorrer de construção, de consolidação de ideias, de também termos a equipe que compre a ideia que nós trazemos. Neste momento, há claramente uma intenção, uma entrega, uma disponibilidade de todo o elenco em poder desempenhar aquilo que nós procuramos que a equipe faça. Com evolução, cremos que a equipe possa ter de preparar o ataque de chegar o gol contrário não por um chutão. Isso precisa de paciência, qualidade e dedicação dos atletas. Isso temos tido", avaliou Artur Jorge.



Diante do cenário, a ideia de formação com quatro atacantes continua. O quarteto formado por Tiquinho, Luiz Henrique, Jeffinho e Junior Santos mostrou evolução na movimentação na partida de quinta-feira, mas algumas deficiência defensivas, principalmente após as substituições.



"Mais do que a questão dos quatro atacantes, é uma estrutura que é montada que tem um compromisso defensivo e ofensivo, com que haja uma dinâmica em que todos percebam aquilo que a equipe e o jogo pedem. Quando chegarmos mais próximos disso, seguramente vamos ficar mais confortáveis no jogo", avaliou o treinador.