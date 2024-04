Jogadores do Botafogo atuarão no Nilton Santos em cinco dos próximos seis jogos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/04/2024 14:09

Cinco dos próximos seis jogos serão em casa, a partir do confronto na quinta-feira (18) contra o Atlético-GO, às 21h30, pelo Brasileirão.

Mais uma vez em baixa na temporada, com três derrotas seguidas, o Botafogo tem no Nilton Santos a oportunidade de mudar o cenário e emendar uma sequência de bons resultados., a partir do confronto na quinta-feira (18) contra o Atlético-GO, às 21h30, pelo Brasileirão.

Se fizer o dever de casa corretamente, o Glorioso poderá ter, assim como em 2023, uma arrancada no início do campeonato nacional. E ainda se recuperar das duas derrotas no Grupo D da Libertadores e voltar à briga por uma vaga nas oitavas de final.



Além do Atlético-GO, o Botafogo terá pela frente o Juventude, no domingo, e o Bahia, dia 5 de maio, pelo campeonato nacional. Se conseguir somar os nove pontos, ficará em boa situação nas primeiras colocações. No meio desses dois confrontos, ainda enfrentará o Flamengo no Maracanã, como visitante.



Já na Libertadores, os jogos no Nilton Santos contra Universitario, na quarta que vem (24), e LDU, no dia 8, encerrando a sequência no Rio, serão decisivos para definir a classificação para as oitavas.



Após perder para o Junior Barranquilla em casa e para a LDU em Quito, o time de Artur Jorge precisará dos seis pontos para não ser eliminado precocemente. Se seguir vivo, terá de resolver no Peru e na Colômbia a classificação.



Veja os próximos jogos do Botafogo



Atlético-GO - quinta-feira (18) - Nilton Santos

Juventude - domingo (21) - Nilton Santos

Universitario - quarta-feira (24) - Nilton Santos

Flamengo - 28/4 - Maracanã

Bahia - 5/5 - Nilton Santos

LDU - 8/5 - Nilton Santos