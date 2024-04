Marlon Freitas em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Marlon Freitas em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/04/2024 17:43

"Para retornar após uma concussão, existem fases preconizados para o 'Return to Play', onde o atleta deve estar assintomático em todas as fases. De comum acordo com os médicos das Séries A e B, definimos como cinco dias o tempo mínimo para o retorno, visando a preservação da integridade física do atleta", disse Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica da CBF, em entrevista ao site "Gaúcha Zero Hora".

A CBF instaurou a regra de substituição por concussão neste Brasileirão. Os clubes das Séries A e B terão direito a uma mudança extra caso seus jogadores sofram tal lesão. A responsabilidade de reconhecer os sintomas e indicar a alteração é dos médicos das equipes.

Para sinalizar a substituição, os profissionais terão que apresentar um cartão vermelho ao árbitro para indicar que o jogador sofreu uma concussão. Além disso, os médicos deverão responder um questionário apontando os sintomas e o tratamento realizados.

A medida tomada pela CBF se inspira na que será utilizada na Copa do Mundo Masculina de 2026 e na que já foi testada na Copa do Mundo Feminina de 2023.

Confira explicações da CBF sobre o protocolo de concussão:



Substituições adicionais

Na reunião, foi detalhado que um clube pode realizar até sete substituições em um jogo. Isso porque ter um jogador trocado por concussão dá direito ao time adversário de realizar uma nova substituição tática a qualquer momento. Logo, são permitidas cinco substituições táticas, uma por concussão e outra substituição tática, se o time rival também tiver trocado um jogador pelo trauma.



Para realizar essa troca adicional, um cartão de cor vermelha deverá ser entregue ao quarto árbitros pelo médico ou alguém do banco de reservas da equipe.



Choque entre jogadores da mesma equipe

Em uma situação onde atletas da mesma equipe se choquem e em ambos sejam identificados sintomas de concussão, apenas um deles pode ser substituído pela nova medida. A recomendação para o outro atleta é de também removê-lo do jogo, seja utilizando uma das cinco trocas permitidas, ou simplesmente o retirando de jogo, caso todas as substituições já tenham sido feitas.