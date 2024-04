Pedro Henrique, zagueiro do Athletico-PR - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 16/04/2024 19:12

Rio - O Botafogo demonstrou interesse na contratação do zagueiro Pedro Henrique, do Athletico-PR. O jogador de 28 anos é alvo do Glorioso nesta janela de transferências doméstica para reforçar a defesa, que foi motivo de preocupação nos últimos jogos. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada por O DIA.

Até o momento, o Botafogo não formalizou proposta, mas fez uma sondagem por Pedro Henrique. O defensor vem recebendo poucos minutos com a camisa do Athletico e uma saída é vista com bons olhos. O Furacão, inclusive, chegou a cogitar uma troca por Jemerson, do Atlético-MG, mas as conversas não avançaram.

A defesa do Botafogo vem se mostrando instável e já sofreu 23 gols nos 22 jogos que disputou no ano. Em 2024, o clube contratou Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo para o setor, mas nenhum deles convenceu até o momento.

Pedro Henrique defende o Athletico-PR desde 2019 e já coleciona 173 jogos pelo clube. O zagueiro é um velho conhecido do torcedor carioca, já que ficou marcado pela expulsão no primeiro tempo da final da Libertadores contra o Flamengo, em 2022. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e sagrou-se tricampeão.