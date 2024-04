Matheus Nascimento - Vitor Silva/ Botafogo

Matheus NascimentoVitor Silva/ Botafogo

Publicado 16/04/2024 13:30

Rio - Sem espaço no Botafogo, o atacante Matheus Nascimento, de 20 anos, poderá receber propostas em breve do futebol europeu. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, clubes ingleses e italianos têm interesse no jovem e uma oferta poderá chegar no meio do ano.

Considerado uma grande promessa da base alvinegra, Matheus Nascimento jamais se firmou no elenco principal. O Alvinegro chegou a receber propostas do exterior em outras ocasiões, mas acabou rejeitando. Neste momento, uma transferência parece mais possível.

No total, o atacante entrou em campo em 69 jogos, fez 11 gols e deu quatro assistências pelo Botafogo. Ele se profissionalizou pelo Alvinegro em 2021. O contrato do jovem vai até o fim de 2025.