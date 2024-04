Artur Jorge, técnico do Botafogo, ao lado do analista Andre Cunha - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/04/2024 09:44

Rio - O sistema defensivo tem sido uma grande dor de cabeça para o Botafogo em 2024. Com uma defesa praticamente nova, o Alvinegro deverá ir em busca de reforços para o setor no meio do ano. A tendência é que chegue um jogador que está no momento atuando no futebol europeu para fortalecer o elenco.

Em 2024, o Botafogo entrou em campo em 22 jogos e sofreu 23 gols. Em oito partidas, a equipe carioca não sofreu gols. Em sete delas contra equipes pequenas do Carioca. O único jogo que não sofreu gols contra uma equipe com outro perfil foi na goleada sobre o Aurora na pré-Libertadores. Nos outros cinco jogos que fez pela competição, o Botafogo levou sete gols. Nos clássicos, o Alvinegro sofreu quatro gols do Vasco, dois do Fluminense e um do Flamengo. Na estreia do Brasileiro levou três gols do Cruzeiro.

Atualmente o clube carioca conta com Lucas Halter, Alexander Barboza, Bastos e Pablo como principais opções para o setor. No ano passado, a zaga alvinegra foi bastante elogiada durante o bom momento do Botafogo no primeiro turno. Porém, na derrocada que fez o clube perder o título e terminar a competição em quinto lugar, a dupla formada por Adryelson e Victor Cuesta recebeu muitas críticas. O brasileiro foi para o Lyon e o argentino para o Bahia.