Alexander Barboza, zagueiro do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/04/2024 08:53

Rio - O Botafogo vai tratar a expulsão do zagueiro Alexander Barboza internamente. O defensor foi expulso na partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, minutos após entrar em campo. Qualquer tipo de punição ao jogador será discutida pelo clube carioca nos próximos dias.

"Entre essas contrariedades, foi quando ficamos com menos um. Esse é um assunto que debateremos internamente, da forma que eu entendo que deve ser debatido. Perdemos um jogador que acaba por ser penalizado pelo árbitro, e não compete a mim julgar se bem ou mal, porque não tenho ainda toda a certeza, mas tenho que concordar com a decisão porque eles (árbitros) estão lá para decidir e decidir bem", afirmou o treinador Artur Jorge.



Outro problema que o Botafogo teve na estreia do Brasileiro envolveu Marlon Freitas. O volante sofreu uma concussão no primeiro tempo e precisou ser levado para um hospital em Belo Horizonte. Após exames, nenhuma lesão foi constatada e o atleta pode retornar ao Rio de Janeiro.



Derrotado pelos mineiros, na estreia da competição, o Botafogo voltará aos gramados nesta quinta-feira, no Nilton Santos. O adversário será o Atlético-GO, que também estreou com derrota, no Nilton Santos.