John Textor é dono de 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/04/2024 17:42

Rio - O julgamento de John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas declarações após a derrota para o Palmeiras por 4 a 3 em novembro de 2023, pelo Brasileirão, foi remarcado para a próxima quinta-feira (18), às 11h (de Brasília).

A sessão julgará os recursos da Procuradoria do órgão e da própria defesa do empresário estadunidense. O encontro da última terça-feira (9) foi adiado após pedido de vista por parte do auditor e vice-presidente do STJD Felipe Bevilacqua.

Relator do caso denunciado na semana da partida, a primeira do mês de novembro, Mauricio Neves Fonseca defendeu a suspensão de 105 dias (90 por ofensa à honra e 15 por invasão de campo) e multa de R$ 75 mil a John Textor.

No primeiro julgamento, realizado no dia 1º de dezembro pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD, o dono da SAF do Botafogo foi suspenso preventivamente por 35 dias e multado em R$ 25 mil pelas declarações feitas. Na ocasião, ele questionou a arbitragem do futebol brasileiro e pediu renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).