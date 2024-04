Apesar de modificado em relação a 2023, Botafogo voltou a decepcionar em estreia no Brasileirão de 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/04/2024 07:00

Glorioso voltou a sofrer um gol nos acréscimos e chegou a 12 partidas seguidas sem vencer na competição nacional. O pesadelo da torcida do Botafogo no Brasileirão parece não ter fim, mesmo com o início de uma nova edição. A derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro , no Mineirão no domingo, trouxe novamente velhos fantasmas para um Botafogo que ainda tenta lidar com o fracasso na reta final de 2023. Mesmo com novo treinador e sete jogadores em campo que não estiveram no ano passado, oe chegou a 12 partidas seguidas sem vencer na competição nacional.

A questão emocional passou a ser um tema recorrente desde a queda do desempenho que resultou no jejum de vitórias e, consequentemente, a perda de um título que era dado como quase certo. Mesmo com a reformulação de parte do elenco, - Lucas Halter, Barboza, Gregore, Luiz Henrique, Jeffinho, Savarino e Romero não estavam em 2023 -, o tema seguiu presente na temporada de 2024.

Com a eliminação precoce no Campeonato Carioca e o início ruim na fase de grupos da Libertadores, apesar de uma luz de melhora com o desempenho na fase preliminar, o pesadelo continua e afeta jogadores em campo. Um problema que o recém-chegado Artur Jorge já identificou e quer resolver com o elenco neste início de trabalho.



"O que temos tentado encontrar, e é o que tenho conversado com todo elenco, é que não podemos viver de euforia e depressão. Quem joga de três em três dias, ou de quatro em quatro, precisa ter um equilíbrio emocional sobre seu caminho, e fazer de uma forma consistente. Não podemos ficar eufóricos quando ganhamos ou deprimidos quando perdemos. Temos que encontrar e ajustar o equilíbrio", afirmou Artur Jorge.



Mas a falta de confiança, que vem desde a sequência negativa, também é uma questão que o treinador português precisará ficar atento. Agora são seis derrotas e seis empates nos últimos 12 jogos no Brasileirão, sendo o quinto tropeço nos minutos finais com a derrota para o Cruzeiro nos acréscimos. Os outros foram contra Coritiba, Santos, Red Bull Bragantino e Palmeiras, este último, dando início à derrocada do Botafogo no ano passado.



Sem tempo para remoer mais uma decepção, o Glorioso estará em campo novamente na quinta-feira (18), contra o Atlético-GO, no Nilton Santos. É a chance de dar fim à péssima sequência no Brasileirão e buscar um recomeço de vez.



"Tivemos algumas amostras, que é um time forte, dinâmico, intenso, capaz de atacar. E é esse Botafogo que nós procuramos trabalhar, e precisamos de algum tempo para isso. Temos a expectativa de que podemos ser melhores no jogo seguinte, mas sustentado em vitórias que é isso que baliza o que é o nosso trabalho também", avaliou Artur Jorge.





A sequência de tropeços do Botafogo no Brasileirão

Botafogo 1x1 Athletico-PR - 22/10/2023

Botafogo 0x1 Cuiabá - 29/10/2023

Botafogo 3x4 Palmeiras - 1/11/2023

Vasco 1x0 Botafogo - 6/11/2023

Botafogo 3x4 Grêmio - 9/11/2023

Red Bull Bragantino 2x2 Botafogo - 12/11/2023

Fortaleza 2x2 Botafogo - 23/11/2023

Botafogo 1x1 Santos - 26/11/2023

Coritiba 1x1 Botafogo - 29/11/2023

Botafogo 0x0 Cruzeiro - 3/12/2023

Internacional 3x1 Botafogo - 6/12/2023

Cruzeiro 3x2 Botafogo - 14/4/2024