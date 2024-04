Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram no MineirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/04/2024 19:04

Minas Gerais - Botafogo e Cruzeiro fizeram uma partida movimentada em Belo Horizonte. Os cariocas saíram na frente, mas acabaram tendo um jogador expulso na segunda etapa e sofreram a virada perdendo por 3 a 2 na primeira partida do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares e Danilo Barbosa fizeram os gols alvinegros na partida. Lucas Silva, Rafa Silva e Rafael Elias marcaram para a Raposa.

fotogaleria

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Atlético-GO, nesta quinta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). O Cruzeiro joga um dia antes contra o Fortaleza, no Castelão, às 20 horas (de Brasília).

A partida no Mineirão começou muito boa para o Botafogo. Com apenas cinco minutos, Tiquinho Soares abriu o placar para os cariocas após excelente jogada de Júnior Santos pela esquerda. Apesar disso, a vantagem alvinegra durou pouco. Aos 19 minutos, os mineiros conseguiram empatar em belo chute de Lucas Silva.

Atuando em casa, o Cruzeiro passou a buscar mais o segundo gol e teve as melhores chances antes do intervalo. Aos 28 minutos, a Raposa chegou a virar, mas o VAR anulou o lance porque Arthur Gomes, autor do gol, utilizou o cotovelo para ganhar uma disputa de bola. William e Matheus Pereira tiveram boas chances para os mineiros, mas o placar seguiu igual.

No segundo tempo, a tônica continuou a mesma no começo. De tanto tentar, o Cruzeiro conseguiu a virada novamente aos 19 minutos. Matheus Pereira fez boa jogada, a defesa alvinegra não cortou bem e a bola se ofereceu para Rafa Silva fazer o segundo gol dos mineiros.

Aos 28 minutos, as coisas ficaram ainda mais complicadas para o Botafogo. Alexander Barboza, que tinha acabado de entrar em campo, foi expulso, após dividida com Matheus Pereira. O lance foi analisado pelo VAR que recomendou o cartão vermelho.

Porém, o Botafogo não desistiu e mesmo com desvantagem numérica buscou o empate. Aos 38 minutos, após cobrança de escanteio, Danilo Barbosa subiu mais que a defesa do Cruzeiro e cabeceou para deixar tudo igual no Mineirão.

O esforço alvinegro foi bastante grande, mas acabou sendo insuficiente para conquistar pontos em Belo Horizonte. Nos acréscimos, William aproveitou bobeira da defesa do Botafogo e apareceu bem para cruzar, a bola chegou para Rafael Elias, que concluiu dando a vitória para os mineiros.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 2 BOTAFOGO



Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

Renda/ Público: 20.710 torcedores / R$ 623.060,00

Cartões Amarelos: Zé Ivaldo, Rafa Silva, Rafael Elias e Arthur Gomes (Cruzeiro). Gregore, Alexander Barboza, Danilo Barbosa e Júnior Santos (Botafogo)

Cartões Vermelhos: Alexander Barboza (Botafogo)

Gols: Tiquinho Soares, aos quatro, e Lucas Silva, aos 19 minutos do primeiro tempo. Rafa Silva, aos 19, e Danilo Barbosa, aos 37 do segundo, e Rafael Elias aos 46 do segundo



CRUZEIRO: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero (João Marcelo), Lucas Silva (Mateus Vital), Ramiro (Cifuentes) e Matheus Pereira (Gabriel Veron); Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos (Alexander Barboza) e Marçal (Hugo); Marlon Freitas (Tchê Tchê), Gregore (Danilo Barbosa), Luiz Henrique e Jeffinho (Savarino); Júnior Santos e Tiquinho Soares (Óscar Romero). Técnico: Artur Jorge.