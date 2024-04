Marlon Freitas em ação durante jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Marlon Freitas em ação durante jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/04/2024 18:46

Rio - O volante Marlon Freitas, do Botafogo, sofreu uma concussão durante o jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, 14, no Mineirão, e foi encaminhado ao hospital. Em nota, a assessoria do clube informou que o atleta está lúcido e acompanhado de perto pelo Departamento Médico.

O jogador caiu no gramado aos 13 minutos e recebeu atendimento médico. Ele chegou a retornar ao jogo, mas ficou pouco tempo. Por volta dos 20, voltou a cair e precisou ser substituído. Tchê Tchê entrou em seu lugar.

Vale lembrar que, para esta edição do Brasileirão, os times têm direito a uma substituição extra caso seus jogadores sofram uma concussão . A responsabilidade de reconhecer os sintomas e indicar a mudança será dos médicos das equipes.

Os profissionais terão que apresentar um cartão vermelho ao árbitro para indicar que o jogador sofreu uma concussão. Além disso, os médicos deverão responder um questionário apontando os sintomas e o tratamento realizados.