Rio - Durante seu melhor período na temporada passada, o Botafogo teve o sistema defensivo como ponto alto. Posteriormente, o Alvinegro viveu sua derrocada no segundo turno do Brasileiro e o setor acabou se deteriorando. Em 2024, o clube carioca vem vivendo um momento de irregularidade, com uma grande oscilação defensiva. Novo treinador do Botafogo, Artur Jorge estava fazendo um grande trabalho no Braga, porém, também sofria com problemas defensivos. Unidos, o Alvinegro e o treinador tentam buscar um equilíbrio na temporada.

Em 2024, o Botafogo entrou em campo em 21 jogos e sofreu 20 gols. Em oito partidas, a equipe carioca não sofreu gols. Em sete delas contra equipes pequenas do Carioca. O único jogo que não sofreu gols contra uma equipe com outro perfil foi na goleada sobre o Aurora na pré-Libertadores. Nos outros cinco jogos que fez pela competição, o Botafogo levou sete gols. Nos clássicos, o Alvinegro sofreu quatro gols do Vasco, dois do Fluminense e um do Flamengo.

Artur Jorge chegou ao Botafogo recentemente credenciado pela boa campanha do Braga no Campeonato Português. O clube está na quarta colocação da tabela. Porém, o sistema defensiva tem sido um dos pontos negativos. Em 29 jogos, o Braga levou 40 gols. É a pior defesa dos oito primeiros colocação.

Juntos, o treinador e o Botafogo tem um desafio de conseguir um equilíbrio para o sistema defensivo alvinegro. Artur Jorge tem bastante trabalho pela frente para dar uma nova cara ao Alvinegro.