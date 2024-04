Luiz Henrique foi a principal contratação do Botafogo na temporada - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo não começou bem na Libertadores. Após ser derrotado diante da LDU por 2 a 0, em Quito, no Equador, pela segunda rodada da fase de grupos, o Alvinegro se complicou na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Principal reforço do clube na temporada, o atacante Luiz Henrique lamentou a sequência negativa na competição e admitiu dificuldade na adaptação no retorno ao futebol brasileiro.

"Minha volta depois da lesão está sendo um pouco difícil até para me adaptar ao jogo de novo. Mas estou dando o meu melhor a cada dia. Semana que vem vou voltar para o Brasileirão, um campeonato que já conheço e já disputei. Fui muito bem nele e espero continuar assim. Falta um pouco para eu terminar de me adaptar ao futebol brasileiro, mas sei que vou trabalhar para estar 100%", disse.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique foi contratado pelo Botafogo por 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) junto ao Real Betis, da Espanha, e se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro. O atacante soma cinco jogos e nenhuma participação em gol com a camisa alvinegra. Ele sofreu uma lesão na panturrilha durante a partida contra o Volta Redonda, pela oitava rodada da Taça Guanabara.

Após sofrer a segunda derrota na Libertadores, o Botafogo muda o foco para o Campeonato Brasileiro. O Alvinegro estreia diante do Cruzeiro, no domingo (14), às 17h (de Brasília), no Mineirão, pela primeira rodada da competição.