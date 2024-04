Marcação de Lucas Halter em LDU x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/04/2024 21:23 | Atualizado 11/04/2024 21:35

Equador - Nesta quinta-feira, 11, o Botafogo perdeu para a LDU por 1 a 0 no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito , pela segunda rodada do grupo D da Libertadores 2024. Alzugaray, logo aos quatro minutos do primeiro tempo, fez o gol da noite. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Botafogo segue zerado e na lanterna do grupo. Já a LDU soma três pontos e aparece na terceira colocação.

Agora, o time vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrentará o Cruzeiro no próximo domingo, às 17h, no Mineirão. O próximo jogo na Libertadores será apenas no dia 24, contra o Universitario (PER).