Diego Loureiro teve o contrato rescindido com o Botafogo no início deste ano - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Diego Loureiro teve o contrato rescindido com o Botafogo no início deste anoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/04/2024 09:00

Rio - Revelado pelo Botafogo, o goleiro Diego Loureiro entrou com uma ação contra o clube na Justiça do Trabalho. Segundo o "ge", o jogador cobra R$590.727,00 da SAF por não cumprimento do acordo de rescisão contratual firmado entre as partes.

Diego Loureiro, de 25 anos, assinou contrato de quatro anos com o clube em julho de 2020, ainda antes da criação da SAF, em dezembro de 2021. Em agosto de 2022, o goleiro foi emprestado ao Atlético-GO. Ele retornou no início deste ano, mas teve o contrato rescindido.

O acordo da rescisão previa o pagamento de R$ 234.619,31, mais R$ 74.763,73 de valores não depositados de FGTS, chegando ao montante total de R$ 309.383,04. A primeira parcela tinha vencimento previsto para o dia 20 de março, mas não foi quitada dentro da tolerância de 20 dias de atraso.



Com o atraso do pagamento da primeira parcela, os advogados Filipe e Thiago Rino, que representam o goleiro, acionaram a SAF na Justiça. Na ação, a defesa do jogador cobra multas e outros custos, totalizando R$ 590.727,00.

Diego Loureiro subiu para o profissional em 2017, aos 18 anos, e permaneceu no Botafogo até o início deste ano. Ele soma 43 partidas e foi titular durante a maior parte da campanha do título da Série B do Brasileirão em 2021. No Atlético-GO, jogou apenas seis partidas.