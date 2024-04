Artur Jorge estreou à frente do Botafogo no jogo contra a LDU - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge estreou à frente do Botafogo no jogo contra a LDUVítor Silva/Botafogo

Equador - O técnico Artur Jorge disse que não é aceitável o Botafogo sofrer um gol da maneira como foi na derrota para a LDU por 1 a 0, nesta quinta-feira, 11 , pela Libertadores. Durante a coletiva, o português ainda afirmou que o time cometeu muitos erros no primeiro tempo. Por outro lado, ele destacou que a equipe "melhorou bastante" na etapa complementar.

"Aquilo que nós procuramos depois de algum tempo de trabalho, que não foi muito, foi trazer uma ideia de jogo que trouxesse uma característica que nós, enquanto comissão técnica, pretendemos implementar no Botafogo. A verdade é que nós jogando com dois atacantes mais fixos e dois atacantes mais nos corredores, procuramos criar condições de ter uma equipe mais ofensiva, ter uma equipe que possa procurar com mais critério o gol do adversário", disse Artur Jorge.

"E acho que foi mesmo na questão do critério que falhamos no primeiro tempo. Fomos uma equipe cometeu muitos erros. Uma equipe que sofre um gol de um arremesso lateral a este nível e a competir desta forma não é aceitável. Melhoramos bastante no segundo tempo, a equipe foi mais capaz, os jogadores procuraram tentar fazer aquilo que tinha sido pedido. Saímos daqui frustrados com o resultado, sabemos que podemos e vamos fazer muito melhor no futuro", concluiu.





Apesar da falha no gol da LDU, o treinador ficou satisfeito com a entrega e o empenho dos atletas dentro de campo. Artur Jorge ainda se mostrou empolgado com o elenco que tem à disposição.

"Satisfeito com aquilo com aquilo que os jogadores fizeram. Satisfeito com a entrega e o empenho, satisfeito com aquilo que procuraram desempenhar como missão, mas o que define o desempenho é o resultado. Eu e os jogadores sabemos disso. Sabemos que fizemos algumas coisas erradas que são muito castigadoras a esse nível, mas temos que ver o que fizemos de bom para poder potencializar", disse o técnico.

"Sobre o desempenho, estou muito satisfeito porque acredito nos atletas. Acredito que podemos fazer muito melhor. Foi um resultado negativo, mas é uma equipe vai procurar fazer melhor. Temos Brasileiro e a Libertadores. Não poderia querer melhor companhia, um melhor elenco como este que tenho ao meu serviço. Satisfeito e preparado para outras batalhas que virão", completou.