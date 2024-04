Artur Jorge fará sua primeira partida como treinador do Botafogo nesta quinta-feira (11) - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge fará sua primeira partida como treinador do Botafogo nesta quinta-feira (11)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 11/04/2024 17:59 | Atualizado 11/04/2024 18:00

Equador - O Botafogo está escalado para enfrentar a LDU, no Equador, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com alguns desfalques no time titular, o técnico português Artur Jorge fará sua estreia no comando da equipe nesta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília).

O novo comandante alvinegro não pôde contar com os laterais-direitos Dámian Suárez (suspenso) e Rafael (lesionado). Eduardo, Savarino e Marçal também não viajaram a Quito por lesão.

Sendo assim, o Botafogo está escalado com: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Jeffinho e Luiz Henrique; Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Com a derrota na primeira rodada para o Junior Barranquilla, por 3 a 1, no Nilton Santos, o Botafogo ocupa a última colocação do Grupo D. A LDU também não somou pontos na estreia, já que perdeu para o Universitario, no Peru, por 2 a 1.