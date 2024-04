Novo estúdio da Botafogo TV, no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Novo estúdio da Botafogo TV, no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/04/2024 14:37

Rio - Um mês após divulgar o novo estúdio do canal oficial e estrear uma nova programação, a BotafogoTV teve um crescimento significativo em sua audiência. Segundo o site 'Marketing Esportivo', o Glorioso alcançou 30,5 milhões de impressões e teve um aumento de 110% de visualizações.

O dono da SAF alvinegra, John Textor, investiu na reforma da estrutura, aumentando a equipe do canal e promovendo a criação de conteúdos exclusivos para aproximar o Botafogo do torcedor.

Na nova programação da Botafogo TV, os alvinegros começaram a acompanhar mais transmissões ao vivo de jogos do time (base ou profissional masculino e feminino). Ainda há um foco grande na qualificação do pré-jogo das partidas do Glorioso, em que se pode assistir a conteúdos envolvendo jogadores, treinadores e dirigentes da equipe.

Além disso, o canal conta com programas de entretenimento, desafios, entrevistas exclusivas e podcasts, onde é possível ver uma nova linguagem de conteúdo, com uma abordagem moderna, tecnológica e digital nos programas. A SAF também trata o canal como um passo importante para geração de receitas.

"A torcida alvinegra é tradicionalmente engajada e estava ansiosa por essa reformulação para consumir mais conteúdo do clube. Sabemos que trabalhar com mídias requer uma evolução constante, assim como atualização e monitoramento das tendências. Nossa cobrança interna é sempre manter o espírito de inovação e inquietude para entregar o melhor produto", disse o Diretor de Comunicação do clube, Julio Gracco.