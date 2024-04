Em sua estreia, Artur Jorge terá que solucionar problemas para escalar titulares do Botafogo diante da LDU - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/04/2024 16:45

Botafogo não poderá contar com Eduardo, Rafael e Savarino para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O camisa 33 sofreu lesão no tornozelo e, por isso, não viajou com a delegação alvinegra a Quito nesta terça-feira (9). Já o lateral-direito tem problema muscular e, o atacante, não teve o motivo do desfalque revelado, segundo o 'ge'.

Além dos três, Damián Suárez não viajou. Ele cumpre a segunda partida de suspensão devido ao cartão vermelho que levou no duelo de volta da terceira fase preliminar contra o RB Bragantino. O regulamento da Conmebol prevê pena automática de dois jogos de suspensão para expulsões diretas.

Na estreia de Artur Jorge no comando da equipe, o técnico português terá que solucionar alguns problemas para escalar o time titular, já que Damián Suárez, Eduardo e Savarino costumam iniciar entre os 11 no Alvinegro. Mateo Ponte, Óscar Romero e Jeffinho, respectivamente, são os favoritos para as vagas.

O Botafogo duela com a LDU na próxima quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), em Quito, no Equador. Na primeira rodada, o Glorioso foi derrotado pelo Junior Barranquilla, no Nilton Santos, por 3 a 1.