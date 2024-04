Igo Gabriel disputou três jogos em 2024 e sofreu somente um gol - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/04/2024 15:00

Rio - Atual quarta opção no gol do Botafogo , Igo Gabriel está próximo de ser reforço do Confiança para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. O Alvinegro negocia um empréstimo com o clube sergipano. A informação é do jornalista Thiago Franklin.Em 2024, com a lesão de John - inicialmente contratado para ser o titular da posição -, Igo Gabriel recebeu oportunidades no Campeonato Carioca. Ele disputou três jogos e sofreu somente um gol.