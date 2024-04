Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e John Textor, dono da SAF do Botafogo trocam ataques pela imprensa - Divulgação

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e John Textor, dono da SAF do Botafogo trocam ataques pela imprensaDivulgação

Publicado 07/04/2024 17:57

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, seguiu no ataque contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor e voltou a ser muito dura contra as acusações de favorecimento a seu clube. A dirigente cobrou mais uma vez as provas de manipulação de jogos que o empresário americano diz ter e pediu o seu banimento, caso não as apresente.

"Quem quer fazer uma denúncia séria não fica falando em podcast. Vai ao Ministério Público, apresenta suas provas, é interesse de todos nós. É uma irresponsabilidade, esse senhor é um fanfarrão e eu acho que ele tem que ser punido de uma forma exemplar. Esse homem deve ser banido do futebol brasileiro", afirmou Leila à Cazé TV, complementando:



"Ele fala tanto da inteligência artificial, que ele deveria dar menos valor para a inteligência artificial e mais para a emocional, que ele não tem nenhuma. Agora quem tem que tomar as providências são as autoridades, a parte do Palmeiras já foi feita".



A presidente confirmou que o Palmeiras entrou com dois processos contra Textor, um na esfera civil e outro pedindo a abertura de inquérito policial.

"Este senhor já está falando essas barbaridades desde que fomos campeões brasileiro. Ele tem que comprovar o que diz. Eu acho que Textor é a grande vergonha do futebol brasileiro, porque é uma irresponsabilidade ímpar uma pessoa ficar fomentando mentiras. Ele tem que provar", disse Leila.



Textor afirma ter provas de manipulação em jogos de Palmeiras, São Paulo e Fortaleza. Ele será julgado no dia 15 pelo STJD, por causa das acusações sem mostrar provas. Em caso de reincidência, ele pode ser banido do futebol. Entretanto, o americano afirma que as enviará ao Ministério Público apurar.