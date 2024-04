John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/04/2024 20:41

Rio - John Textor viveu uma noite agitada no Rio de Janeiro. Dono da SAF do Botafogo, o empresário depôs sobre os supostos casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro, que ele afirma ter provas, e deixou a Cidade da Polícia com o jogo entre Botafogo e Junior Barranquilla em andamento.

O depoimento de John Textor demorou três horas. O empresário compareceu ao local acompanhado por três advogados. Recentemente, o dono da SAF do Botafogo afirmou ter provas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, mas só deseja entregá-las na Justiça Comum.

John Textor chegou ao Estádio Nilton Santos com o Botafogo sendo derrotado e perdeu o primeiro tempo. Uma ducha de água fria. O Alvinegro chegou a estar perdendo por 3 a 0, mas conseguiu descontar antes do intervalo. O empresário acompanhou o jogo ao lado do futuro técnico Artur Jorge, ex-Braga, de Portugal.

Entenda o caso

Em entrevista ao "Canal do Medeiros", na última segunda-feira (1), o empresário John Textor afirmou que houve manipulação de resultado nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023. O dono majoritário da SAF do Botafogo não apresentou nenhuma prova e ressaltou que apresentará apenas para a Justiça Comum.

"Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse John Textor.

Esta foi a segunda vez que John Textor citou o Palmeiras ao destacar sua investigação sobre manipulação da arbitragem do Brasil. A polêmica entre os clubes vem desde a virada sofrida pelo Alvinegro dentro do Nilton Santos, quando vencia por 3 a 0 e perdeu por 4 a 3 para o Alviverde. O Glorioso perdeu o título brasileiro para o clube paulista.

Na última terça-feira (2), o clube paulista entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o empresário. O pedido é para que ele seja punido financeiramente e suspenso por conta das declarações. São Paulo e Fortaleza, outros clubes citados por Textor, também afirmaram que tomarão medidas judiciais contra o empresário.