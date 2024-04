Conversa entre Júnior Santos, Tiquinho Soares e Lucas Halter durante jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/04/2024 18:12 | Atualizado 03/04/2024 18:15

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Junior Barranquilla no Estádio Nilton Santos, às 19h desta quarta-feira, 3, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Na lateral direita, Mateo Ponte entra na vaga de Damián Suárez, que está suspenso. No meio, a dupla de volantes será formada por Gregore e Marlon Freitas. Recuperados de lesão, Jeffinho e Luiz Henrique aparecem como opções no banco de reservas.

Dessa forma, o Alvinegro vai a campo com: Gatito; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Gregore, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares.

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+ (streaming).