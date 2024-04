Mateo Ponte tem sido utilizado com maior frequência no Botafogo em 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/04/2024 12:20

Rio - O Botafogo entrará em campo nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O duelo com o Junior Barranquila, da Colômbia, pode ser o primeiro de Mateo Ponte, lateral-dirieito do Alvinegro, como titular na competição.

O uruguaio chegou ao clube carioca na segunda janela de transferências de 2023, mas não teve muitas oportunidades no ano passado - entrou em campo somente duas vezes, contra o Bahia, pelo Brasileirão, e diante do Defensa y Justicia, pela Sul-Americana.

Agora, em 2024, foi mais utilizado pelo interino Fabio Matias na disputa do Campeonato Carioca e entrou em três das quatro partidas do Botafogo na Pré-Libertadores. Com a expulsão do titular da posição, Dámian Suárez, no último confronto das fases preliminares, Mateo Ponte tem chances de ser o escolhido para atuar na lateral direita do Glorioso.

Outra opção para Fabio Matias é escalar Rafael, que se recuperou de lesão recentemente. O confronto desta quarta será, provavelmente, o último do treinador interino no comando da equipe. Isso porque o Botafogo acertou a chegada do técnico português Artur Jorge, do Braga. O clube europeu, inclusive, já anunciou a saída do comandante

Diante do Junior Barranquilla, segundo o 'ge', o Alvinegro entrará em campo com: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Rafael), Lucas Halter, Barboza e Hugo; Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê) e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares.