Tiquinho balançou a rede na goleada do Fogão sobre o AuroraVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/04/2024 08:00

Rio - A Libertadores para o Botafogo começa nesta quarta-feira (3), contra o Júnior Barranquilla, da Colômbia, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso retorna à competição após seis edições ausente e pode ser fundamental para um grande personagem do elenco: o artilheiro Tiquinho Soares.



Tiquinho vive um início de temporada irregular pelo clube alvinegro. Na volta das férias, o camisa nove parecia ter voltado em condições físicas abaixo de seus companheiros, fazendo com que ele marcasse apenas cinco gols em 15 jogos. Na primeira partida contra o Boavista, pela final da Taça Rio, o atacante voltou a jogar bem e guardou a bola na rede em duas oportunidades.

O jogador ficou marcado pela reta final ruim no Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo caiu de rendimento e perdeu a chance de conquistar um tricampeonato que estava muito encaminhado. As duas lesões sofridas no segundo semestre, sendo uma no ligamento colateral do joelho e a outra na coxa direita, atrapalharam seu desempenho. Foram apenas oito gols em 25 partidas e alguns momentos negativos, como o fatídico pênalti perdido contra o Palmeiras, no jogo que praticamente decretou a derrocada do clube alvinegro no Brasileirão.

A fase conturbada continuou quando o artilheiro perdeu novamente um pênalti decisivo, dessa vez no primeiro jogo da fase preliminar da Libertadores, contra o Aurora, na Bolívia. Apesar do Glorioso ter empatado, os torcedores cobraram incessantemente Tiquinho, chegando a pichar os muros do Estádio Nilton Santos pedindo a sua saída.

"Isso é normal. Quando você não faz gols, sempre existe essa cobrança. Desde que cheguei nunca prometi gols, não fugindo da responsabilidade que tenho, mas sempre prometi raça, entrega e isso nunca vai faltar. Se eu estiver bem posicionado, os gols vão aparecer e eu vou sempre ajudar meus companheiros.", disse o centroavante.





Será a primeira vez que o camisa 9 jogará uma fase de grupos da Libertadores na carreira. Portanto, ter Tiquinho Soares de volta com sua sede de gols pode ser um reforço essencial para o Botafogo na sua jornada rumo ao sonho da "Glória Eterna". Em um contexto importante para o clube, voltar a jogar bem a poucos dias da estreia no torneio continental pode ser um trunfo para o atacante reencontrar o caminho do gol com mais frequência, e o principal, retomar a confiança para a sequência. O mês de abril, com início do calendário nacional, promete ser muito agitado para o Botafogo

* Reportagem de Lucas Dantas, sob a supervisão de Leonardo Bessa