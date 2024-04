Gatito Fernández - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 04/04/2024 10:51

Rio - O Botafogo não conseguiu se impor dentro de casa na primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores e foi presa fácil para o Junior Barranquilla, da Colômbia. Após a partida, o goleiro Gatito Fernández analisou o confronto e o cenário do Glorioso, que largou atrás em busca da classificação.

"Temos totais condições. Terão jogos difíceis, nós sabemos disso, e sabíamos que o Barranquilla era um time bom e seria difícil. Assim como serão os dois jogos contra a LDU, dentro e fora de casa, e contra o Universitario também. É entender melhor o próximo jogo para conseguirmos os pontos que precisamos", afirmou.

Os colombianos sobraram na primeira etapa principalmente com um jogo de transição, explorando os espaços deixados pelo Glorioso, que subiu suas linhas. Em lances rápidos, dois contra-ataques fulminantes fecharam o duelo ainda na primeira etapa.

"Nós acreditamos que eles conseguiram romper nossas linhas de pressão que fazemos nos começos dos jogos e acharam espaços para criarem com os jogadores rápidos. (...) Foi uma questão de quebra-cabeça. Com qualidade, saíram da pressão e construíram as jogadas deles", disse o paraguaio.



O Botafogo até conseguiu diminuir o placar ainda no primeiro tempo, com o gol de Hugo, mas os três gols sofridos abalaram até mesmo para o intervalo. Em um cenário diferente dos jogos comandados por Fabio Matias, o Glorioso não conseguiu comandar as ações.



Sem jogos por uma semana, o próximo desafio será na quinta-feira (11) contra a LDU, na altitude de 2.800m de Quito, no Equador, pesadelo para as equipes brasileiras. Fica a expectativa pela estreia do técnico português Artur Jorge.



"O primeiro tempo foi muito diferente do resto do jogo. Não acho que entramos sei intensidade, pode parecer, mas foi mais qualidade do Junior Barranquilla mesmo", analisou o goleiro.



"Vamos ter um descanso e depois entramos em uma maratona de jogos. É tentar colocar nossa maior predisposição apra entender rápido o que o novo treinador quer impor em seu estilo de jogo nesse pouco tempo de trabalho que teremos.", finalizou.