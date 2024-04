Lance do jogo entre Botafogo e Junior Barranquilla - Vítor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Botafogo e Junior BarranquillaVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/04/2024 20:54

Rio - O Botafogo não conseguiu se recuperar de um primeiro tempo ruim e estreou na fase de grupos da Libertadores com derrota. A equipe carioca perdeu para o Junior Barranquilla por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira, 3, pela primeira rodada da competição continental. Bacca (2) e Gabriel Fuentes fizeram os gols do time colombiano. Hugo descontou para o Alvinegro. Com o resultado, o Glorioso fica na lanterna do grupo.

A partida desta noite contou com a presença de Artur Jorge, que será anunciado em breve como novo técnico do Botafogo. O português desembarcou no Rio nesta tarde e assistiu ao jogo no Nilton Santos.

Agora, o Botafogo vira a chave para a segunda rodada do grupo D da Libertadores. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar a LDU no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

O JOGO

O Botafogo sofreu bastante no primeiro tempo e tomou um duro golpe logo cedo. Isso porque antes dos dez minutos a arbitragem assinalou pênalti a favor do Junior Barranquilla, da Colômbia, após a bola bater no braço de Hugo. Na cobrança, Gatito até acertou o canto, mas não conseguiu evitar o gol de Bacca.

Em desvantagem no marcador, o Botafogo tentava se impor dentro de casa, mas sem sucesso. O time até ensaiou uma reação por volta dos 25 minutos, mas o Junior Barranquilla tratou de jogar água no chopp do Alvinegro. Num contra-ataque fulminante aos 28 minutos, Chará encontrou Enamorado, que invadiu a área e tocou na medida para Fuentes completar.

O Glorioso seguia com dificuldades dentro de campo: não era eficaz no ataque e dava muito espaço para o Junior Barranquilla chegar. Assim, a equipe colombiana aproveitou o para fazer o terceiro gol. Livre no meio do campo, Gabriel Fuentes descolou ótimo passe para Bacca, que ficou cara a cara com Gatito Fernández e não perdoou.



O cenário era péssimo, e o Botafogo parecia entregue. No entanto, conseguiu um gol na reta final que o fez respirar na partida. Aos 43 minutos, Barboza lançou bola na área, e Tiquinho tocou de peito para Hugo. O lateral-esquerdo pegou de primeiro e diminuiu a vantagem dos colombianos.

No intervalo e durante o segundo tempo, o técnico Fabio Matias promoveu substituições que deixaram o Botafogo mais ofensivo. Jeffinho, Luiz Henrique, Tchê Tchê, Rafael e Romero entraram no jogo.

As alterações até surtiram efeito. O Botafogo tornou-se mais ofensivo e também consegui segurar as transições rápidas do Junior Barranquilla. O cenário era favorável, mas o Alvinegro não conseguiu furar o sistema defensivo colombiano na etapa complementar. Assim, saiu de campo derrotado.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Junior Barranquilla



Data e Hora: 3/4/2024, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Cartões amarelos: Tiquinho Soares e Junior Barranquilla (BOT) / Pacheco, Ceballos e Albornoz (JUN)

Cartões vermelhos: -

Gols: Bacca (0-1) (13'/1ºT) / Gabriel Fuentes (0-2) (28'/1ºT) / Bacca (0-3) (41'/1ºT) / Hugo (1-3) (43'/1ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Fabio Matias)

Gatito; Mateo Ponte (Rafael, 33'/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Gregore (Tchê Tchê, Intervalo), Marlon Freitas (Óscar Romero, 40'/2ºT) e Eduardo (Jeffinho, 20'/2ºT); Júnior Santos, Savarino (Luiz Henrique, Intervalo) e Tiquinho Soares.



JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Arturo Reyes)

Santiago Mele; Walmer Pacheco, Ceballos, Jermein Peña e Gabriel Fuentes; Didier Moreno e Cantillo (Martínez, 35'/2ºT); Caicedo (Herrera, 43'/2ºT), Enamorado (Albornoz, 27'/2ºT) e Chará (Bocanegra, 35'/2ºT); Bacca (Pérez, 27'/2ºT).