No Braga, Artur Jorge teve 63,7% de aproveitamento na temporada 2023/24Divulgação / Braga

Publicado 03/04/2024 16:10

Rio - Novo treinador do Botafogo , Artur Jorge desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (3). Ele viajou com o dono da SAF alvinegra, John Textor, em voo privado. O técnico afirmou que, apesar de sua chegada, o foco deve ser a vitória na estreia da fase de grupos da Libertadores.

"Hoje, mais importante do que eu, é ver a equipe começar na Libertadores. Espero que seja com uma vitória para arrancarmos bem na temporada", declarou.

Artur Jorge e John Textor estarão no Nilton Santos para assistir a partida desta quarta. O Glorioso entra em campo às 19h (de Brasília), diante do Junior Barranquilla, da Colômbia.

O novo comandante do Botafogo revelou que a tomar a decisão de vir ao Brasil assumir a equipe foi tranquilo: "O processo (de negociação) foi simples com o Textor. A minha vontade era vir. Então, foi fácil me convencer. O acerto com os clubes foi fácil a partir daí".



Artur Jorge será o terceiro português que comandará o Botafogo. Anteriormente, Luís Castro e Bruno Lage estiveram à frente dos jogadores. "São dois amigos meus. Tiveram um trabalho importante aqui. O sucesso depende do contexto. A verdade é que o que me trouxe aqui foi a grandeza e a dimensão do Botafogo", disse.



O treinador se despediu do Braga na última segunda-feira, após superar o Portimonense, e se encontrou com Textor na França. A dupla assistiu a classificação do Lyon para a final da Copa da França.



Para ter a liberação imediata do novo comandante, o Botafogo desembolsou 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões).