Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Junior BarranquillaVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/04/2024 13:53

Rio - Novo técnico do Botafogo, Artur Jorge terá alguns desafios para conseguir preparar a equipe para o Brasileirão e o restante da fase de grupos da Libertadores. Um dos principais, sem dúvidas, será um ajuste no sistema defensivo do Glorioso, que ainda não se mostrou sólido na temporada.

Em 2024, o Botafogo tem média de 0,95 gols sofridos por partida, ou seja, quase um gol por jogo. Entre os clubes da Série A, o Glorioso está atrás apenas de quatro clubes, que já atingiram ou superaram a marca de um gol por jogo: Vasco, Grêmio, Corinthians e Bahia.

Contra times com um poder de fogo maior, o cenário é ainda mais preocupante. Nos cinco jogos disputados contra times da elite do futebol brasileiro neste ano, o Botafogo sofreu nove gols, o que lhe dá uma média de 1,8 gols por jogo.

Na derrota por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, na última quarta-feira (3), no Estádio Nilton Santos, com o novo treinador acompanhando a partida da arquibancada, os problemas defensivos ficaram ainda mais expostos. Com exceção do primeiro gol dos colombianos, que foi de pênalti, os outros dois nasceram a partir de erros de marcação da equipe alvinegra.

O Botafogo volta a campo pela Libertadores na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar a LDU no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Para se recuperar da derrota na primeira rodada, o Glorioso sabe que precisará de ajustes na parte defensiva.