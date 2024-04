Igor Jesus assinou pré-contrato com o Botafogo - Divulgação

Publicado 04/04/2024 19:57

Rio - Apesar do pré-contrato assinado para o segundo semestre, o Botafogo vive imbróglio nos bastidores pela contratação do atacante Igor Jesus, em reta final de vínculo com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. As partes fecharam acordo para pagamento de luvas e comissões no mês de março, e o lado do atleta alega que, por atraso, a assinatura pode ser rompida.

Conforme apurou o O DIA, o Botafogo garante que quitou a quantia prevista e foi pego de surpresa com os relatos do empresário do jogador. Internamente, na SAF de John Textor, não há receio de possível quebra de acordo mesmo com ajustes quanto à data, indicando até presença de multa milionária.

O contrato foi assinado no mês de fevereiro e prevê chegada do atacante ao Brasil em julho, na segunda janela de transferências, quando o vínculo com a equipe atual chega ao fim. Clubes do Oriente Médio estão de olho na situação e já acenaram com interesse.

Igor Jesus defende o Shabab Al Ahli desde 2020 e vem se destacando na UAE Pro League, onde a equipe ocupa a terceira colocação. As informações iniciais são do jornalista Jorge Nicola e foram confirmadas pela reportagem.