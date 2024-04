Fabio Matias conseguiu oito vitórias em 10 jogos como interino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 04/04/2024 16:22

Rio - Na despedida de Fabio Matias, que passa o comando da equipe para o português Artur Jorge, o Botafogo foi mal dentro de casa e iniciou com derrota para o Junior Barranquilla sua campanha na fase de grupos da Libertadores . Um período que durou 10 jogos e serviu para, principalmente, resgatar a confiança do elenco após o trauma de 2023.

Fabio chegou ao Botafogo no início do ano como auxiliar permanente da SAF e assumiu interinamente após a demissão do técnico Tiago Nunes. Dentre jogos de Estadual e Libertadores, ele conseguiu oito vitórias, um empate e uma derrota - esta, justamente, em seu último jogo.

Após a partida contra os colombianos do Junior Barranquilla, na zona mista do Estádio Nilton Santos, dois destaques do início de temporada do Glorioso chamaram atenção para o trabalho do então interino: Gatito Fernández, goleiro, e Júnior Santos, atacante.

"Todo mundo gosta muito dele. Desejo o melhor para ele, e para a comissão. Resgatou brilho que a gente teve ano passado. Eu falei isso pessoalmente para o Fabio Matias. Conseguiu ter um time competitivo e isso é muito mérito dele", disse o goleiro paraguaio.

Júnior Santos foi quem mais brilhou sob o comando de Fabio Matias. No período em questão, o atacante anotou nove gols e foi peça fundamental na classificação do Botafogo para a fase de grupos, passando por Aurora-BOL e Red Bull Bragantino.

Júnior Santos é o destaque do Botafogo em 2024 Leonardo Bessa/Agência O Dia

"Ele fez um grande trabalho. É um ótimo profissional. Conseguiu ótimos resultados, o que não é fácil, e ajustou um pouco meu posicionamento no ataque. Eu caía muito em uma linha de cinco e ele me pedia para ficar mais à frente devido à velocidade e isso me ajudou, pois consegui chegar mais na área do adversário e os gols têm saído. Precisamos enaltecer o trabalho dele", destacou o ponta do Botafogo.

O Botafogo deve ter o primeiro treino sob comando de Artur Jorge realizado nesta sexta-feira (5), no CT Espaço Lonier, após a folga do elenco. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (11), contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores.