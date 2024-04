Adryelson tem apenas 50 minutos em campo pelo Lyon - Divulgação/Lyon

Publicado 04/04/2024 17:42

Rio - Vendido pelo Botafogo ao Lyon-FRA no início de 2024, Adryelson pode já estar de saída do time francês. Segundo o portal italiano “Foot Mercato”, existe a possibilidade do defensor brasileiro, que tem apenas 50 minutos em campo no futebol europeu, ser negociado na janela de transferências do meio do ano.

De acordo com o veículo, um dos clubes que demonstraram interesse em Adryelson foi o Corinthians. Porém, a pedida de 7 milhões de euros (R$ 38,1 milhões) do Lyon acabou esfriando as conversas.

No Lyon, Adryelson não conseguiu conquistar a confiança do técnico Pierre Sage e é apenas a quinta opção para a zaga. O treinador tem dado preferência a O’Brien, Caleta-Car, Lovren e até ao volante Tolisso, que passou jogar improvisado no setor.

Adryelson foi um dos destaques do Botafogo na campanha do último Campeonato Brasileiro, mas caiu de produção na reta final junto com o restante da equipe, que protagonizou uma derrocada histórica. Para contratar o zagueiro, o Lyon, clube que também é comandado por John Textor, desembolsou 3,58 milhões de euros (cerca de R$ 19,2 milhões).