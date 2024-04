Botafogo conquistou o título da Taça Rio e agora foca na Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Rio - O mês de abril promete ser agitado para o Botafogo. Após a conquista da Taça Rio , o Alvinegro se prepara para a estreia na Libertadores, na próxima quarta-feira (3), contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, mas este não será o único desafio. O Glorioso terá que dividir atenções com o Brasileirão, onde vai ter clássico contra o Flamengo.

O início do mês será mais intenso. Em meio a chegada do técnico português Artur Jorge, do Braga, o Botafogo terá a estreia na Libertadores, na próxima quarta-feira (3), contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, e a partida contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador. O Alvinegro retorna ao Brasil para enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte, e depois terá quatro jogos seguidos no Rio de Janeiro.

Dos quatro jogos seguidos no Rio de Janeiro, serão três com mando de campo no Nilton Santos, sendo dois pelo Brasileirão contra Atlético-GO e Juventude, além de um contra o Universitário, do Peru, pela Libertadores. Por fim, o Alvinegro encerra o mês contra o Flamengo, no dia 27, no Maracanã, pelo Brasileiro.

Calendário do Botafogo em abril:

03/04 - Botafogo x Júnior Barranquilla (COL) - Libertadores

11/04 - LDU (EQU) x Botafogo - Libertadores

13/04 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão*

17/04 - Botafogo x Atlético-GO - Brasileirão

20/04 - Botafogo x Juventude - Brasileirão

24/04 - Botafogo x Universitário (PER) - Libertadores

27/04 - Flamengo x Botafogo - Brasileirão

*Data sujeita a mudança