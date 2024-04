Patrick de Paula voltou a jogar após mais de 400 dias de recuperação de lesão no joelho - Vítor Silva/Botafogo

Patrick de Paula voltou a jogar após mais de 400 dias de recuperação de lesão no joelhoVítor Silva/Botafogo

Publicado 31/03/2024 21:15 | Atualizado 31/03/2024 21:16

Rio - A conquista da Taça Rio foi especial para Patrick de Paula. O segundo jogo da decisão contra o Boavista, neste domingo (31), no Nilton Santos, marcou o retorno do volante aos gramados após mais de 400 dias de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, em fevereiro do ano passado. Após o apito final, o jogador não escondeu a emoção e desabou em lágrimas.

Patrick de Paula rompeu o ligamento lateral, ligamento cruzado, dois meniscos (medial e lateral) e côndilo femoral do joelho esquerdo no clássico contra o Flamengo, no dia 25 de fevereiro de 2023. O jogador chegou a ficar sem colocar o pé no chão por cerca de dois meses. Foram mais de 400 dias de recuperação até voltar a jogar.

A emoção de quem lutou demais pra voltar a campo e hoje foi abraçado pela torcida alvinegra. Vamos juntos por grandes objetivos, PK! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/MLKwre5Y0b — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2024

O volante, de 24 anos, entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e quase fez um gol em chute de fora da área. Após o apito final, Patrick de Paula desabou em lágrimas no gramado e foi ovacionado pela torcida do Botafogo. O jogador foi contratado por mais de R$ 30 milhões junto ao Palmeiras, em 2022, logo no começo da era SAF.

Com a conquista da Taça Rio, o Botafogo garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025. Agora, o Alvinegro muda o foco para a Libertadores. O Glorioso estreia na competição contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na próxima quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos.