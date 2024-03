Luis Segovia em treinameto pelo Botafogo na última sexta-feira (29) - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/03/2024 13:51 | Atualizado 30/03/2024 13:53

Rio - Se recuperando de uma cirurgia no músculo adutor da coxa direita, o zagueiro Luis Segovia esteve presente no treinamento do Botafogo na última sexta-feira (29). O equatoriano participou das atividades com bola e está próximo de retornar ao Alvinegro.

Segovia não entra em campo desde o dia 12 de dezembro, quando ainda atuava por empréstimo pelo RWD Molenbeek, clube da Bélgica que pertence a John Textor. O equatoriano sofreu a lesão nos primeiros 10 minutos da partida contra o Genk, pela 17ª rodada da Campeonato Belga.

Segovia era titular da equipe comandada por Cláudio Caçapa, ex-interino do Botafogo. Sua boa fase, inclusive, fez com que o zagueiro fosse convocado para a seleção do Equador visando o jogo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.