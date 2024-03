Artur Jorge, de 52 anos, tinha contrato com o Braga até julho de 2025, mas Botafogo conseguiu a liberação dele - Divulgação/Braga

Publicado 30/03/2024 11:46 | Atualizado 30/03/2024 12:27

expectativa de chegada ao Rio na terça-feira, o que permitiria ter o primeiro contato com o elenco alvinegro.



Pelo acordo firmado, ele ainda estará à frente do Braga contra o Portimonense, na segunda-feira (1), pelo Campeonato Português. Por isso, o interino Fábio Matias é quem comandará o Glorioso na quarta. Antes, ele pode levantar o primeiro troféu no cargo, no domingo (31). novo técnico do Botafogo , Artur Jorge pode estar no Nilton Santos, para assistir à estreia do time na fase de grupos da Libertadores, quarta-feira (3), contra o Junior Barranquilla, Às 19h (de Brasília). O português tem, o que permitiria ter o primeiro contato com o elenco alvinegro.Pelo acordo firmado, ele, pelo Campeonato Português. Por isso, o interino Fábio Matias é quem comandará o Glorioso na quarta. Antes, ele pode levantar o primeiro troféu no cargo, no domingo (31).

Já sabedores que têm um novo comandante, os jogadores do Botafogo encaram o Boavista às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, com o título encaminhado. Após golear por 4 a 0 na ida, o Glorioso pode perder por até três gols de diferença



Depois desses dois compromissos, Artur Jorge assumirá e terá uma semana para trabalhar, caso estreie no segundo compromisso do time na Libertadores, contra a LDU, na altitude de Quito. Mas, para isso, ele também precisará obter o visto de trabalho para estrangeiros, o que podia adiar a sua ida ao banco de reservas à beira do campo.



O novo técnico foi escolhido pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor, pelo perfil ofensivo e também por ser conhecido como um bom gestor de grupo. Além disso, o português ficará responsável pelo projeto de implementar um padrão na forma de jogar, não apenas para os profissionais, como também para as demais categorias.



A ideia de Textor é repetir o que tentou com Luís Castro, na criação do que ficou conhecido como 'Botafogo Way'. Não à toa, os dois portugueses têm algumas semelhanças nas carreiras, já que também trabalharam por um longo tempo nas categorias de base.