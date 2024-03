Patrick de Paula é a principal novidade na lista de relacionados do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/03/2024 21:08 | Atualizado 30/03/2024 21:09

Rio - O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o segundo jogo da final da Taça Rio, contra o Boavista, neste domingo (31), às 18h30, no Nilton Santos. São cinco novidades que vão para o jogo, mas a principal fica por conta do retorno do volante Patrick de Paula, que estava em recuperação de grave lesão desde o dia 25 de fevereiro de 2023.

Além do volante, também retornam de lesão os atacantes Jeffinho e Luiz Henrique. O primeiro estava há dois meses no departamento médico, enquanto o camisa 90 do Glorioso ficou de fora por um mês e meio.

Outros nomes que figuram na lista são o goleiro Raul, reforço anunciado pelo clube alvinegro no início deste mês, e o zagueiro Luís Segovia, que retornou de empréstimo do RWD Molenbeek, da Bélgica, recentemente.

Confira a lista completa de relacionados do Botafogo

Goleiros: Igo Gabriel e Raul

Laterais: Damián Suárez, Devid e Rafael

Zagueiros: Bastos, Kawan, Luís Segovia e Serafim

Volantes: Breno, Kauê, Newton, Tchê Tchê e Patrick de Paula

Meias: Raí, Jacob Montes e Diego Hernández

Atacantes: Luiz Henrique, Emerson Urso, Janderson, Jeffinho, Matheus Nascimento e Sapata

Como venceu a primeira partida da final da Taça Rio por 4 a 0, o Glorioso pode perder por até três gols de diferença que ainda levanta a taça.