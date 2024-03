Artur Jorge é o novo técnico do Botafogo - AFP

Artur Jorge é o novo técnico do BotafogoAFP

Publicado 29/03/2024 20:19

Rio - O Botafogo, enfim, tem um novo técnico. Nesta sexta-feira (29), 37 dias após demitir Tiago Nunes, o clube carioca acertou a contratação do português Artur Jorge, que estava no Braga. A negociação foi sacramentada após reunião entre John Textor e representes da equipe portuguesa.

As conversas aconteciam desde a última segunda-feira (25), quando Textor desembarcou em Portugal. O empresário norte-americano decidiu repetir a estratégia do "olho no olho", utilizada também na contratação de Luiz Henrique, e conseguiu o acordo com Artur Jorge.

O contrato de Artur com o Braga iria até junho de 2025 e previa uma multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 53,9 milhões, na cotação atual). Porém, o time brasileiro não precisará desembolsar essa quantia, já que o treinador deixaria a equipe portuguesa de qualquer forma ao fim da temporada. Haverá uma pequena compensação financeira, ainda a ser negociada, mas nada que possa ser um entrave.

Artur Jorge é aguardado no Rio na próxima semana, mas Fábio Matias ainda comandará o Botafogo contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (3), pela Libertadores. Pelo acordo, o português ainda treinará o Braga contra o Portimonense, na segunda-feira (1), pelo Campeonato Português.

Artur está no comando do Braga desde 2022, após passar por diversas categorias de base do clube. Atualmente, o time é o quarto colocado no Campeonato Português, com 53 pontos. Neste ano, disputou a Liga dos Campeões e ficou em terceiro no grupo do Real Madrid. Na Liga Europa, foi eliminado pelo Qarabag na primeira fase mata-mata.