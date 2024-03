Artur Jorge, de 52 anos, é o atual técnico do Braga, de Portugal, e está próximo de acertar com o Botafogo - Divulgação/Braga

Publicado 29/03/2024 14:10

Rio - O Botafogo está próximo de acertar com um novo treinador. O Alvinegro tem conversas avançadas com o técnico Artur Jorge, do Braga, de Portugal, de acordo com informações do "ge". O treinador português, de 52 anos, foi o nome escolhido pelo empresário americano John Textor, dono majoritário da SAF do clube.

John Textor foi responsável por comandar as negociações. O empresário buscou um perfil de liderança e um treinador de conteúdo ofensivo. Artur Jorge está no comando do Braga, de Portugal, desde julho de 2022 e tem contrato até julho de 2025. O Alvinegro pagará a multa para contratar o treinador. Na atual temporada soma 45 jogos, 27 vitórias, sete empates e 11 derrotas.

Artur Jorge chegaria para o lugar de Tiago Nunes. Há um mês sem técnico, o Botafogo tem sido comandado pelo auxiliar permanente Fabio Matias. Em oito jogos, foram sete vitórias e um empate, incluindo as classificações contra Aurora, da Bolívia, e Bragantino, que garantiram a vaga na fase de grupos da Libertadores, além da vitória sobre o Boavista por 4 a 0, no jogo de ida da final da Taça Rio.

O auxiliar Fabio Matias ainda deve comandar a equipe nas estreias da Libertadores e Brasileirão, por conta do tempo hábil. O Botafogo estreia na competição continental na próxima quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Nilton Santos.