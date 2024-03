Tiquinho agora está com quatro gols na temporada - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/03/2024 16:45

A última vez que o camisa 9 do clube alvinegro fez dois gols em uma partida foi em julho do ano passado, quando na época o Botafogo goleou o Coritiba por 4 a 1, pelo Brasileirão. Desde então, o centroavante deixou sua marca apenas uma vez nos jogos seguintes da última temporada.

Os gols e a boa atuação de Tiquinho podem ajudar a recuperar a moral e a confiança do atacante, que, desde a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, estavam em baixa. Com quatro gols em 12 partidas, o técnico Fábio Matias comentou a evolução do camisa 9 neste início de temporada.

"Tem a questão do lado humano, respeitar o indivíduo. É equidade e igualdade. Igualdade é dar oportunidade para todos, equidade é respeitar o momento de cada um. Quando se tem jogos em sequência, você precisa sabe que o atleta precisa se recuperar, você recupera ele; quando você vê que o atleta precisa de sequência, você dá sequência. A gente tem respeitado muito. Temos conversado muito sobre ajustes de posicionamento, temos abordado muito individualmente os atletas e isso reflete dentro do campo. Os atletas estão aptos para receberem informação, não há uma barreira. Essa comunicação com os atletas está sendo bem legal e interessante.", disse Fabio Matias.

O Botafogo volta a entrar em campo na busca do título da Taça Rio no próximo domingo (31), quando retorna ao Estádio Nilton Santos, às 18h30, para enfrentar novamente o Boavista.