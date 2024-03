Tiquinho Soares, do Botafogo comemora gol marcado contra o Boavista - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2024 21:32

Saquarema - O Botafogo está muito perto de conquistar o título da Taça Rio pelo segundo ano seguido. Isso porque venceu o Boavista por 4 a 0 no Estádio Elcyr Resende, nesta quarta-feira, 27, pelo jogo de ida da final. Tiquinho Soares (2), Júnior Santos e Yarlen fizeram os gols do triunfo alvinegro.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, a partir das 18h30, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso pode perder por até três gols de diferença para levantar a taça.

O JOGO

O Botafogo foi a campo com quase todos os titulares e dominou o primeiro tempo em Saquarema. A equipe do técnico Fabio Matias pressionou desde o primeiro minuto e fez o Boavista penar para sair ao campo de ataque.

Nesse cenário, o Botafogo empilhou chances claras de gol. Apesar disso, foi para o intervalo com uma vantagem magra no marcador. Aos 15 minutos, Alexander Barboza descolou ótimo lançamento para Júnior Santos, que limpou a marcação duas vezes. No segundo corte, a bola caiu nos pés de Tiquinho Soares, que bateu com tranquilidade para balançar as redes do Verdão. O Bota chegou a marcar o segundo com Júnior Santos, mas o VAR pegou impedimento no lance.

O Boavista, por sua vez, levou perigo apenas em dois momentos. A primeira jogada que assustou veio após uma saída errada de Gatito. A bola caiu nos pés de Crystopher, que estava na entrada da área, mas ele finalizou por cima do gol. A segunda veio em um pênalti cometido por Lucas Halter. O zagueiro, porém, foi salvo pelo assistente, que assinalou impedimento, também confirmado pelo VAR.

No retorno do intervalo, o Botafogo já não conseguiu manter o mesmo ritmo e viu, com o passar do tempo, o Boavista equilibrar a partida. O Verdão chegou a ter uma grande chance com Erick Flores, que estava próximo a entrada da área, mas Gatito fez grande defesa.



Foi somente na marca dos 25 minutos que o Glorioso conseguiu diminuir a pressão do adversário e ampliar a vantagem. Após um ataque do Boavista, Gatito saiu rápido e acionou Júnior Santos, que estava livre. O Raio avançou pelo lado direito e cruzou rasteiro para Tiquinho Soares finalizar de primeira e fazer o segundo do Botafogo.

O Boavista sentiu o gol, e o Botafogo aproveitou para passar o trator e golear. O terceiro gol veio com Júnior Santos, que foi lançado novamente em liberdade pela direita, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro. Já o quarto veio com o garoto Yarlen. Rafael recuperou a posse, e a bola sobrou para a joia da base, que estava livre de marcação. Yarlen, então, bateu cruzado e forte, sem chances de defesa para o goleiro.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Botafogo



Data e Hora: 27/03/2024, às 19h30

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus



Cartões amarelos: Pablo Maldini e Erick Flores (BOA) / Raí, Alexander Barboza e Tiquinho (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Tiquinho Soares (1-0) (15'/1ºT) / Tiquinho Soares (2-0) (25'/2ºT) / Júnior Santos (3-0) (44'/2ºT) / Yarlen (4-0) (47'/2ºT)

BOAVISTA (Técnico: José Quadros)

André Luiz; Sheldon, Gabriel Almeida e Pablo Maldini; Mateus Ludke (Abner Vinicius, 31'/2ºT), William Oliveira, Ryan Guilherme, Crystopher e Alyson; Jeffinho (Erick Flores, Intervalo) e Matheus Lucas (Gabriel Conceição, 39'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Fabio Matias)

Gatito Fernández; Damián Suárez (Rafael, 33'/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal (Hugo, 18'/2ºT); Gregore, Kauê (Breno, 33'/2ºT) e Marlon Freitas; Júnior Santos, Raí (Yarlen, 18'/2ºT) e Tiquinho Soares (Janderson, 39'/2ºT).