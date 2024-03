Mateo Ponte tem sido utilizado com maior frequência no Botafogo em 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Mateo Ponte tem sido utilizado com maior frequência no Botafogo em 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 27/03/2024 17:00

Rio - Após passar alguns jogos fora da lista de relacionados, o lateral-direito Mateo Ponte retornou aos treinamentos do Botafogo depois de uma pequena lesão no joelho esquerdo. Em 2024, o uruguaio tem sido bem utilizado no Alvinegro.