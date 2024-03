Yarlen - Vitor Silva / Botafogo

26/03/2024

Rio - O Botafogo está negociando a renovação do atacante Yarlen, de 18 anos, um dos destaques da equipe na semifinal da da Taça Rio. De acordo com a Rádio Tupi, o Glorioso já apresentou uma proposta para estender o vínculo do garoto.

Atualmente, o vínculo de Yarlen com com o Botafogo vai até 30 de novembro de 2025, mas o Alvinegro quer ampliar para se garantir em caso de assédio de clubes do exterior. A multa rescisória do atacante é de 12 milhões de euros (R$ 64,6 milhões) para equipes brasileiras e de 30 milhões de euros (R$ 161,7 milhões) para times de fora do país.

Yarlen chegou ao Botafogo em 2022, após passar pelas categorias de base do Olaria. A estreia nos profissionais foi justamente no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio, contra o Sampaio Corrêa, quando marcou um golaço.