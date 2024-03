Óscar Romero vestiu a camisa do Boca Juniors em 2022/23, fez quatro gols e deu 12 assistências em 65 jogos - Divulgação / CABJ

Rio - Recém-chegado ao Botafogo , o meia Óscar Romero ainda não treinou com o elenco alvinegro. Ele realiza um trabalho de recondicionamento físico devido ao longo tempo de inatividade. As informações são do jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF'.

Vale ressaltar que o paraguaio ainda não está regularizado. Sendo assim, não teria condições de enfrentar o Boavista nas finais da Taça Rio, mas será inscrito pelo clube para a disputa da fase de grupos da Libetadores da América e do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista entrou em campo pela última vez há mais de dois meses, no dia 17 de janeiro, quando atuou por 62 minutos na derrota do Pendikspor para o Antalyaspor por 2 a 1, pela Copa da Turquia.

No time turco, Óscar Romero fez 13 jogos e marcou três gols. Antes, estava no Boca Juniors, da Argentina. Por lá, atuou em 65 oportunidades, mandou a bola para as redes quatro vezes e deu 12 assistências.