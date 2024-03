Pablo ainda não estreou pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Pablo ainda não estreou pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/03/2024 19:57

Rio - Após sofrer um problema muscular logo na sua chegada ao Botafogo , o zagueiro Pablo avançou na sua recuperação e começou a trabalhar com bola no gramado do CT Lonier, nesta segunda (25). A previsão é que ele ainda demore mais alguns dias para poder estar à disposição do treinador interino Fábio Matias.

O defensor foi oficializado como reforço do clube alvinegro no dia 2 de fevereiro, mas ainda não conseguiu estrear, devido a lesão. Caso se recuperasse a tempo das finais da Taça Rio, Pablo não poderia ser utilizado, por já ter atuado pelo Flamengo no Carioca.



Pablo chegou por empréstimo de um ano do Rubro-Negro sem opção de compra e foi um dos onze reforços que o Glorioso trouxe para a temporada de 2024.