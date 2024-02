Luiz Henrique em ação durante jogo entre Volta Redonda e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique em ação durante jogo entre Volta Redonda e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2024 13:11

Os dois passaram por exames para detectar se estão com alguma lesão. Além deles, Jeffinho (coxa direita), John (coxa direita), Marçal (panturrilha esquerda) e Jacob Montes (cirurgia no tornozelo direito) estão em tratamento de lesões.



Luiz Henrique , que entrou no intervalo, precisou ser substituído ao sentir dores na panturrilha esquerda. Sua situação requer mais atenção devido à pouca preparação que teve neste retorno ao futebol brasileiro.



Como estava em atividade na Espanha, o atacante chegou ao Botafogo, treinou dois dias e já estreou contra o Flamengo. Recentemente, viajou à Espanha e só participou de uma atividade antes do jogo com o Volta Redonda. Diante disso, a comissão técnica alvinegra pensa em alternativas para prepará-lo para a pré-Libertadores e o restante da temporada.



"Temos preocupação porque o Luiz ainda não conseguiu 'chegar' no Brasil. Não conseguiu ter continuidade suficiente para a gente dar estabilidade de preparação para ele. Ele sentiu uma dorzinha na panturrilha e, por questão de preservar, achamos melhor que ele saísse", avaliou o técnico Tiago Nunes.



Já em relação a Pablo, que vinha treinando no Flamengo antes de se transferir, a preocupação é maior, mas há esperança de que ele esteja à disposição contra o Aurora. O zagueiro não pode jogar no Campeonato Carioca e tem apenas a pré-Libertadores para ganhar ritmo no atual momento da temporada.



"Pablo sentiu uma dor na coxa no último treino, passou por exames e a gente ainda não tem os resultados para saber a extensão. Esperamos que seja algo mais leve e que ele possa estar à disposição para o jogo da Libertadores", disse Tiago Nunes.