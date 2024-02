Damián Suárez, lateral-direito do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Damián Suárez, lateral-direito do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2024 18:25

Rio - O lateral-direito Damián Suárez, do Botafogo, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (15) e já tem condições de fazer sua estreia neste domingo (18), no Estádio Nilton Santos, no clássico com o Vasco pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Damián Suárez assinou contrato com o Botafogo até dezembro de 2025 e será apresentado nesta sexta-feira na sala de imprensa do Nilton Santos. O jogador não atuou na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda devido à paralisação do processo de regularização em meio ao carnaval.

O "Zorro", como é conhecido, chega após rescindir contrato com o Getafe, da Espanha, onde era ídolo. O uruguaio é tratado como uma das grandes contratações para a temporada e chega cercado de expectativas por conta da carência no setor no início de 2024.

Damián Suárez, lateral-direito do Botafogo, foi regularizado na CBF Divulgação