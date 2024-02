Luiz Henrique em ação durante jogo entre Volta Redonda e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique em ação durante jogo entre Volta Redonda e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2024 21:20

Volta Redonda - Luiz Henrique virou preocupação no Botafogo. O atacante entrou em campo no intervalo da vitória do Glorioso sobre o Volta Redonda por 3 a 0 , na noite desta quarta-feira, 14, mas sentiu dores na panturrilha e precisou ser substituído no decorrer da etapa complementar.

Vale lembrar que Luiz foi à Espanha na última semana para resolver pendências e celebrar o aniversário da filha. Como só retornou na segunda-feira e perdeu alguns treinos, o técnico Tiago Nunes optou por iniciar a partida com o atleta no banco de reservas.

O camisa 99, então, pode ser o sexto jogador a entrar na lista de lesionados do Botafogo. Já estão no DM: Jacob Montes; Jeffinho; John; Marçal; e Pablo.



Luiz Henrique é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais. A operação total para contratá-lo junto ao Betis-ESP pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões).

O contrato de Luiz Henrique com o Botafogo é válido até o dia 31 de dezembro de 2028. Por outro lado, ficou acordado que ele pode deixar o Glorioso e rumar ao Lyon, clube da rede multiclubes de John Textor, no meio de 2024 ou no início de 2025.